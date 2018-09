Justiça bloqueia R$ 1,4 mi de prefeito de Lábrea por improbidade

Justiça disse que mais de 80% de um projeto firmado em 2009 não havia sido feito | Foto: Divulgação

Lábrea - A Justiça Federal determinou o bloqueio provisório de R$ 1,4 milhão do prefeito de Lábrea (a 855 km de Manaus), Gean Campos de Barros, acusado por improbidade administrativa. O Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas pediu a decisão depois de irregularidades encontradas em um acordo com o governo federal em 2009, no projeto Calha Norte.

De acordo com o órgão, o prefeito recebeu R$ 1 milhão em recursos públicos para realização de obras de calçada, meio-fio e sarjeta no município, em duas parcelas de R$ 500 mil, nos anos de 2010 e 2011. No entanto, vistoria realizada pelo Ministério da Defesa mostrou que apenas 12,72% dos trabalhos haviam sido concluídos.

"Foi comprovada a não execução de mais de 80% do projeto, tendo havido perda patrimonial e possível desvio de recursos públicos, uma vez que, ao mesmo tempo em que a população não foi beneficiada com a obra, os recursos não voltaram aos cofres da União", destacou trecho da decisão judicial que determinou o bloqueio do valor.

A Justiça entendeu haver indícios de responsabilidade suficientes para justificar a necessidade e urgência da decretação da indisponibilidade de bens, com o objetivo de assegurar o ressarcimento ao patrimônio público, correspondente ao dano causado pelo mau uso dos recursos, em valores atualizados.

O processo segue tramitando na 3ª Vara Federal no Amazonas, sob o número 1002237-32.2017.4.01.3200.

Reincidência

Gean Campos de Barros também é réu em outra ação de improbidade administrativa movida pelo MPF pela não prestação de contas do Convênio nº 463/PCN/2010, firmado para execução de obra de infraestrutura urbana. Em decisão liminar, proferida em fevereiro deste ano, o órgão obteve o bloqueio de R$ 1.657.800 em bens do prefeito.

Em dezembro de 2017, o prefeito de Lábrea também foi denunciado criminalmente pelos mesmos fatos. A ação como base o Decreto-lei nº 201/67, que responsabiliza gestores municipais quando não há aplicação correta dos recursos repassados pela União.

Além do ressarcimento integral dos danos causados ao erário, o réu pode ser condenado a pena de dois a 12 anos de prisão.

