Susto: 3 veículos colidem em curva na estrada da Ponta Negra

Os três veículos ocuparam toda a curva da avenida Pedro Teixeira para a estrada da Ponta Negra | Foto: Divulgação/Manaustrans

Manaus - Um acidente envolvendo três veículos parou o trânsito na avenida Coronel Teixeira, bem em frente a um hipermercado, na Zona Centro-Oeste de Manaus. O fato foi registrado pelo Instituto de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), às 15h04 desta quarta-feira (19).

De acordo com informações do Manaustrans, o acidente envolveu um caminhão Mercedes Bens, com carregamento tipo baú de placas NON-6272, uma pick-up L200 Triton de placas JXW-7059 e um Gol de placas JXT-9571. Não houve feridos no acidente, apenas danos materiais.

O acidente aconteceu no sentido centro-bairro, na saída da avenida Pedro Texeira que fica no bairro Dom Pedro, para a avenida Coronel Teixeira. Os agentes do Manaustrans foram acionados, e fizeram a gestão do trânsito na área, que causou congestionamento, por conta dos carros que ficaram atravessados na curva.



No mesmo local, os condutores conversaram e entraram em um acordo sobre o prejuízo causado. Os agentes solicitaram o guincho plataforma para transportar os veículos. Ainda de acordo com o Manaustrans, às 15h47 a via foi liberada para tráfego.

