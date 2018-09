Semmas proíbe uso de som alto em postos da avenida Timbiras

Os paredões de som são os principais incômodos para a população na madrugada | Foto: Reprodução

Manaus - Após o EM TEMPO publicar uma denúncia de moradores contra a farra e som alto promovidos toda semana em dois postos de gasolina da avenida Timbiras, na Zona Norte, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmas) interditou o uso de aparelhagem de som amplificada nos locais. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (19), pela Semmas.

Por meio de nota, a Semmas informou que os postos de combustíveis que ficam localizados na avenida Timbiras receberam na tarde de terça-feira (19), os autos de interdição para uso de equipamentos sonoros amplificados.

A poluição sonora é o crime ambiental campeão em denúncias feitas junto à Semmas, com 2.319 registros, de janeiro a julho de 2018. Mas, há anos, os estabelecimentos de combustíveis são os principais pontos de encontro de milhares de pessoas que fazem festa à céu aberto, prejudicando as madrugadas dos moradores.

“Os dois estabelecimentos estão sendo acusados de causar perturbação do sossego público devido ao uso de caixas amplificadoras, sobretudo nos fins de semana, ocasionando transtorno para quem mora nas redondezas”, enfatiza o texto.

O auto de interdição se baseia no artigo 137 do Código Ambiental do Município (Lei 605/2001), que considera infração grave emitir ruídos em áreas externas, com prejuízo ao sossego público.

Segundo o artigo, no inciso VIII, ruídos que possam causar perturbações ao sossego público ou produzir efeitos psicológicos ou fisiológicos negativos em seres humanos e ultrapassem em até 10 decibéis, os limites estabelecidos por lei ou atos normativos, são passíveis de autuação.

“A interdição tem um caráter orientativo e deve ser observada com atenção pelos proprietários de estabelecimentos que não são autorizados a possuir som”, afirmou o diretor de Fiscalização da Semmas, Eneas Gonçalves.

O descumprimento da determinação pode acarretar em multas que podem variar de 51 a 251 Unidades Fiscais do Município (UFMs), o equivalente a R$ 5,2 mil e R$ 25 mil, respectivamente.

Ainda de acordo com denúncias recebidas pela Semmas, o incômodo causado pelo barulho proveniente dos postos acontece entre a quarta-feira e domingo. “As operações noturnas continuarão acontecendo e alertamos aos proprietários dos estabelecimentos que não permitam a prática da poluição sonora em seus postos de combustíveis”, afirmou Enéas.

