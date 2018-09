Chuva causa alagações na Zona Leste e trânsito fica lento

Chuva alaga rua Ibicaré no bairro Amazonino Mendes (Mutirão) | Autor: Divulgação

Manaus - A forte chuva que atingiu às zonas Norte e Leste de Manaus, no fim da tarde desta quarta-feira (19), alagou ruas e casas na rua Ibicaré, no bairro Amazonino Mendes (Mutirão). Até às 19h os órgãos responsáveis por monitoramento e salvamento em situação de ocorrências, não haviam registrado chamados, mas o Em Tempo teve acesso a vídeos que mostram a situação vivida pelos moradores da região.

Por meio de aplicativos de informação do trânsito, os condutores identificaram o fluxo lento na rua Ibicaré do bairro Mutirão. Nas imagens é possível ver que pessoas se arriscam caminhando pelas calçadas e veículos forçam a passagem entre às águas acumuladas.



A Defesa Civil do Município informou que não havia recebido nenhum chamado de emergência por meio da central de ocorrências no número 199. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) também informou que não havia chamados. O órgão orientou que qualquer ocorrência envolvendo alagação de ruas e casas seriam repassadas para a Defesa Civil.

O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) informou que as chances de chover em Manaus nesta quarta-feira (19) era de 80%, com temperaturas que podem variar de 27º a 36º.

Confira abaixo os vídeos da rua Ibicaré completamente alagada:



