Ponte no Alvorada é interditada para obra e trânsito será desviado

Manaus - Nesta quarta-feira (19), a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), iniciou a demolição da ponte sobre o igarapé que corta a rua 5, no bairro Alvorada 2, zona Centro-Oeste.

A ação vai solucionar problemas de estrutura na ponte, por conta do grande fluxo de veículos. A estimativa é de que os serviços sejam concluídos em até 90 dias.

Para o secretário municipal de Infraestrutura, Kelton Aguiar, a nova ponte terá mais durabilidade. “A atual estrutura de gabião está comprometida e a reconstrução será iniciada com a retirada da antiga armação, passando para a implantação de nova rede de drenagem sob a ponte e uma contenção em camadas de rip-rap”, explicou.

Segundo o coordenador do Departamento de Manutenção de Infraestrutura Urbana (Dmiu) da Seminf, Alessandro Rodrigues, a ponte não suportava mais o tráfego intenso de veículos. “A estrutura será trocada por aduelas de concreto de 2,5 por 2,5 metros, material similar ao que foi instalado na avenida Djalma Batista”, informou.

O serviço está sendo executado por uma equipe de 20 trabalhadores da Seminf e, após a concretagem, será feita a pavimentação juntamente com serviços básicos em toda a via. Após a finalização das obras, o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) vai implantar nova sinalização na via.

Trânsito

Durante o período de execução da obra, o desvio de veículos será orientado pelos agentes do Manaustrans. O acesso, inclusive de moradores da rua 5, poderá ser feito pela travessa Santo Antônio e a rua Santa Luzia.

*Com informações da assessoria

