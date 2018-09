Moradores reclamam de destroços de supermercado que sofreu incêndio

Confira reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - Na última segunda-feira (17), algumas famílias voltaram para as casas que estavam interditadas devido ao incêndio do supermercado Big Amigão, destruído no dia 9 de setembro, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Cerca de duas duas residências foram atingidas com o desabamento de parte dos escombros. Os moradores reclamam do forte odor de comida estragada proveniente do destroços do supermercado.

A Técnica em Enfermagem Ana Cléia, teve a casa atingida durante o trabalho de demolição do prédio incendiado, ela pede uma solução para o problema que completou oito dias nesta segunda-feira.

A proprietária do supermercado esteve com a defesa civil inspecionando os estragos da demolição e acabou se envolvendo em uma discussão com os moradores.

A demolição do prédio incendiado vai continuar, segundo a Defesa Civil. A responsabilidade pelo que ocorrer durante o processo é dos proprietários do supermercado.

