Procon notifica supermercados irregulares em Manaus

| Autor: |TV EM TEMPO

Manaus - O Ministério Público do Amazonas começou notificar os supermercados autuados pelo Procon no primeiro semestre deste ano, os estabelecimentos vendiam produtos com diversas irregularidades. A ação foi realizada em agosto de 2018.

Os processos estão com as promotorias de Defesa do Consumidor. São 42 supermercados autuados em mais de 1 milhão de reais pelo PROCON e que agora serão objetos de ação pelo Ministério Público Estadual. Confira as imagens da TV Em Tempo.

Edição e Publicação: Portal Em Tempo







