Escola em Parintins corre o risco de desabar

Parintins - Pais de alunos da Escola Municipal São Pedro impedem que alunos frequentem as aulas, com receio que a escola desabe. As aulas da escola, da Comunidade Parapanema, foram paralisadas após p prédio apresentar rachaduras.

Em reunião, na terça-feira (18), os pais decidiram paralisar as atividades da escola e foram unânimes em dizer que não permitiriam que os filhos frequentassem as aulas. O prédio apresenta rachaduras e eles temem um desabamento.

Construída e inaugurada em 1979, a única reforma feita na escola ao longo do tempo foi no telhado, quando um temporal destelhou a escola. O prédio nunca foi reformado e nem ampliado.

O Secretário de Educação do município, professor João Costa, esteve no Programa Agora Parintins e anunciou a possibilidade de transferir os alunos para um outro prédio na cidade.

