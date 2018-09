Incêndio de grandes proporções destrói residências em Maraã

Maraã - No final da manhã desta sexta-feira (21), duas residências foram consumidas pelo fogo na avenida Sete de Maio, centro de Maraã, município à 615 quilômetros de Manaus. Segundo informações de populares, o sinistro teria iniciado depois de um curto circuito em um ventilador.



Na residência onde iniciou o fogo, houve perda total dos bens. No local estavam uma idosa, o filho e o neto. Algumas pessoas tiveram queimaduras leves ao tentarem socorrer a idosa, que teria ficado em estado de choque com a situação. A casa vizinha foi parcialmente destruída e nela residiam um homem e o filho. Apesar do susto, todos passam bem.

Populares e vizinhos ajudaram a conter as chamas com balde de água | Foto: Divulgação





De acordo com os vizinhos, a forma de conter as chamas foi por meio de ajuda das pessoas que estavam próximas, que com baldes de água conseguiram impedir que o fogo se alastrasse pelas casas vizinhas.

O Corpo de Bombeiros informou que estão tentando comunicação com a defesa civil do município para maiores esclarecimentos.





