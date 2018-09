Você viu este homem? Ele mora no Petrópolis e sumiu há mais de 48h

O desaparecido tem 54 anos | Foto: Divulgação/Polícia Civil

Manaus - Familiares de Francisco Ferreira de Castro Neto, de 54 anos, procuram por ele, que está desaparecido desde a manhã do dia 19 de setembro deste ano. A imagem dele foi divulgada nesta sexta-feira (21), pela Polícia Civil do Amazonas.

De acordo o irmão dele, Renato Castro, Francisco é uma pessoa com deficiência intelectual. No dia em que desapareceu, ele saiu por volta das 9h, do quintal da casa onde mora, situada na rua Aristides Rocha, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus. Desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre ele.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os familiares de Francisco, ligar para os números: (92) 99318-0356 ou (92) 99107-1071.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), Zona Centro-Oeste da cidade.

*Com informações da assessoria

