Família procura por jovem que desapareceu há 24h após sair de casa

A desaparecida tem 22 anos | Foto: Divulgação/Polícia Civil

Manaus - Daniele Mafra Reis, de 22 anos, está desaparecida desde a tarde da última quinta-feira (20). Nesta sexta-feira (21), a Polícia Civil do Amazonas divulgou a foto da jovem para que familiares obtenham informações sobre a localização dela.

De acordo a mãe de Daniele, Diana Reis, no dia em que desapareceu, a jovem saiu por volta das 17h, da casa onde mora, situada na rua Antônio Mota (antiga Açaí), no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus. Desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre ela.

A jovem vestia blusa de cor verde e short jeans. Quem puder colaborar com informações, pode entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os familiares de Daniele, ligar para os números: (92) 99517-7666 ou (92) 3249-2781.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), Zona Centro-Oeste da cidade.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Você viu este homem? Ele mora no Petrópolis e sumiu há mais de 48h

Idosa está desaparecida há mais de 24 horas em Manaus