Incêndio atinge 4 casas em invasão na Zona Norte de Manaus

Manaus – Um incêndio destruiu três casas de madeira e atingiu outra residência na manhã deste sábado (22), em uma ocupação irregular na rua Curió, na comunidade Fazendinha, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Não houve feridos.

Moradores acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) para conter as chamas por volta das 8h30; As testemunhas não souberam informar à corporação quais as causas do incêndio. A assessoria de imprensa do CBMAM também não divulgou o que teria iniciado as chamas.

De acordo com a equipe, a área em que o incêndio ocorreu é conhecida como invasão e, por isso, as famílias responsáveis pelas residências teriam saído do local sem dar maiores informações.

Fogo em mata

Ainda durante o sábado, um incêndio em uma área de mata próximo a um posto de gasolina assustou moradores da região. As chamas foram vistas por volta de meio-dia, entre as avenidas Pedro Teixeira e Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Uma viatura da Corpo de Bombeiros foi acionada para conter o fogo na área.



