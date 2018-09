O Amazonas ultrapassa o número de 4 milhões de habitantes | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - Uma pesquisa anual do IBGE apontou que o número de habitantes no Amazonas aumentou em 2018. Apesar do resultado, sete municípios apresentaram decréscimo e quatro estão na justiça, porque não querem perder recursos repassados por meio do Tribunal de Contas da União.



À medida em que os municípios sofrem redução em sua população, a quantidade de recursos que eles recebem do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), também diminui, o que prejudica no repasse dos investimentos.

O aumento da população foi de 15 mil em 2018. Com isso, o Amazonas ultrapassa o número de 4 milhões de habitantes e é o segundo no ranking da região norte, atrás apenas do Pará.

Pesquisa do IBGE aponta crescimento da população amazonense | Autor: TV Em Tempo

