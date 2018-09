ANP multa postos flutuantes por irregularidades no AM

Até o momento, agência visitou quatro pontões no Estado | Foto: Divulgação

Manaus - A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) está em uma força-tarefa para fiscalizar postos revendedores flutuantes no Amazonas. Nos quatro já vistos, um foi autuado e interditado por irregularidades nas medidas de segurança de combustíveis.

Nesta semana, foram fiscalizados quatro pontões em Manaus. No estabelecimento multado, foi constatada gasolina com teor de etanol anidro em desacordo com o percentual autorizado, que é de 27%. O tanque de armazenamento e o bico fornecedor foram interditados.

Já em outro, que também revendia gás de botijão (GLP), teve o segmento de GLP autuado e notificado por não atender a requisitos de segurança. Uma embarcação de transporte de combustível foi apreendida pela Capitania, devido a irregularidades na documentação e requisitos de segurança.

A ação ocorre em parceria com a Capitania dos Portos, Ibama e Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

O foco principal da atuação da agência é o combate ao comércio irregular do diesel rodoviário, em vez do marítimo, em postos flutuantes. Os agentes de mercado autuados/interditados estão sujeitos às penalidades previstas na Lei 9.847/99.

Eles também estão sujeitos a multas que podem chegar a R$ 5 milhões, a ser aplicada ao final do processo administrativo iniciado com a autuação.

Suspeitas de irregularidades no mercado de combustíveis podem ser encaminhadas para o Centro de Relações com o Consumidor pelo número 0800 970 0267 ou pelo Fale Conosco, no portal da ANP.

Com informações de assessoria*

