Por excesso de velocidade, acidente no Tarumã deixa 2 feridos

Manaus - Um acidente de trânsito entre dois carros e uma moto deixou duas pessoas feridas, na manhã desta quinta-feira (27). A colisão ocorreu na avenida do Turismo, Zona Oeste, devido ao excesso de velocidade no momento em que um dos condutores fazia o retorno na alça viária da pista.

O sargento João Amaral, da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), explicou os detalhes do acidente apontando que uma Hilux SW4 bateu na traseira do Honda Fit.

"Quando o motorista do Honda ia entrar na guarita da empresa onde trabalha pelo retorno da pista, o motorista da Hilux veio em alta velocidade e colidiu", apontou.

O condutor da motocicleta, que vinha no sentido contrário da pista (Centro/Bairro), foi atingido no momento da colisão e precisou ser levado a uma unidade de saúde para atendimentos médicos de urgência. Uma passageira do Honda Fit também sofreu escoriações leves.

"O Instituto de Criminalística (IC) irá fazer a avaliação e coletar as entrevistas no local para apurar as causas oficiais do acidente", finalizou o sargento.

