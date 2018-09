Amazonas é um dos estados que mais denunciam a LGBTfobia

Manaus - O Amazonas está classificado como um dos estados brasileiros que mais denunciam a LGBTfobia, que corresponde ao ato de violentar, agredir e/ou matar pessoas gays, lésbicas, bissexuais e trans, motivado apenas por preconceito. Ativistas, especialistas e o governo federal apontam que a denúncia formalizada ainda está longe de ser um retrato fiel da realidade.

No ranking nacional do disque 100, 14 denúncias foram computadas de janeiro a junho deste ano no Amazonas. Em um Estado com mais de 3,4 milhões de habitantes, representantes regionais dizem que o número ainda é incompatível com o cotidiano da comunidade 'LGBT+' amazonense.

"Essa linha de denúncia não tem um fluxo que funcione bem. A homotransfobia acaba sendo tipificada como simples injúria e difamação e não há nenhum retorno de políticas públicas para combater este mal no Estado. Serve apenas como um banco de dados nacionais", declarou o representante estadual da Aliança Nacional LGBT+, Gabriel Mota.

A realidade da violência contra a categoria é, na verdade, escondida dos números estatísticos | Foto: Marcio Melo/Em Tempo

Ele ainda denuncia a lentidão da segurança pública no Estado, afirmando que a falta de delegacias especializadas para a comunidade LGBT+ torna tudo mais difícil. "Como não existe esse trabalho direcionado das forças públicas, ficamos apenas na denúncia e isso desmotiva demais. Se for só para reclamar, já usamos nossas redes sociais", completou.

O membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e do Comitê de Enfrentamento à LGBTfobia, Denison Melo de Aguiar, também concordou que o número não é real para a realidade do amazonense LGBT+. "A maioria das vítimas ainda tem medo de denunciar. Mesmo assim, estamos passando por um processo de transformação social histórica em que algumas coisas estão mudando lentamente", detalha.

Relembrando a história da luta pelos direitos iguais dos indígenas e das mulheres, ele disse que a homotransfobia está cada vez menos sendo tolerada. "As pessoas estão ficando gradativamente mais conscientes dos seus direitos civis. A proteção da cidadania LGBT+ não é um favor que o Estado provê, mas uma obrigação. Tudo isso se dá pela organização hétero-normativa ao qual a sociedade se condiciou ao longo das décadas", explicou.

Atualmente, a comunidade LGBT+ passa por uma mudança social histórica | Foto: Divulgação/Agência Brasil

Iniciativa



Como alternativa ao cenário do descaso, associações e organizações não governamentais (ONGs) estão contando com o apoio de profissionais que defendam as vítimas do preconceito extremo. O Eixo Interinstitucional de Cidadania LGBT+, por exemplo, serve como apoio à comunidade ofertando assistência jurídica especializada.

O eixo é formado atualmente por cinco instituições, mas conta com projetos de novas parcerias, conforme expõe o presidente da Comissão Especial de Diversidade Sexual da OAB-AM, Maurício de Oliveira.

"Estamos neste alinhamento estratégico quanto às entidades, integrando e articulando com órgãos de relevância como o Ministério Público Estadual no Amazonas (MPE-AM). Dependendo da denúncia, podemos ingressar em uma causa em favor dela. Encaminhamos à Polícia Civil, à Defensoria Pública do Estado (DPE), entre outros, para os casos serem ao máximo relevados no caminho da solução", concluiu.

O comitê especial da OAB ajuda na assistência jurídica de denúncias de violência LGBT+ | Foto: Marcely Gomes/Em Tempo

Além disso, o comitê também protocola recomendações às universidades públicas, por exemplo, de como diminuir ao máximo a resistência aos direitos dos LGBT+. Os canais de denúncia podem ser feitos, também, pelas redes sociais da comissão, como o Facebook e o Instagram.

Leia mais:

18ª Parada do Orgulho LGBT acontece neste domingo (30), em Manaus

Movimento Diversidade luta pela ampliação de espaços LGBT's no AM