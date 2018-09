Denúncia de obra irregular no ramal do Acajutuba repercute na ALEAM

Confira reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manacapuru - A denúncia feita pela TV Em Tempo, na última terça-feira (25), sobre obra irregular no Ramal da Acajutuba repercutiu na manhã desta quinta-feira (28), na Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM). O deputado estadual José Ricardo (PT) questionou a execução da obra feita no ramal.

A obra no Ramal do Acajatuba, em Manacapuru, está sem licença ambiental e com irregularidades no contrato da empresa que realiza o serviço. Os trabalhos, que começaram no último dia 10 de setembro, têm destruído a vegetação e aterrado igarapés.

Entenda o caso: Obra de 13 milhões opera sem licenciamento ambiental no Amazonas



Corporativismo

A TV Em Tempo tentou consultar outros parlamentares, mas nenhum quis se manifestar e justificaram que as declarações poderiam causar um mal estar dentro da assembleia. Isso porque, uma das pessoas envolvidas na denúncia é Edinilze Popes, esposa do deputado estadual Vicente Lopes, do Partido Verde (PV).

Ação do IPAAM

Depois da repercussão da denúncia, o Instituto de Proteção ambiental do Amazonas (IPAAM) enviou fiscais do órgão ao local para que a empresa paralise os trabalhos. Segundo o instituto, a construtora precisa apresentar o projeto básico sobre a intenção de interligar o ramal ao KM 17 da estrada de Novo Airão.

Conforme a assessoria do IPAAM, os serviços que a Secretaria de Produção Rural do Amazonas (SEPROR) está fazendo no ramal do Acajatuba e no Ramal do Igarapé Branco não precisam de licenciamento ambiental. Segundo o órgão, trata-se de uma limpeza da área. Mesmo assim, o instituto vai manter o monitoramento desse serviço para garantir que nenhum crime ambiental seja cometido.

O adesivo nas máquinas, utilizadas nas obras, mostra o nome da Construtora Camel, entretanto a reportagem constatou que as máquinas pertencem a Conca X, empresa da esposa do deputado Vicente Lopes, que ganhou licitação "suspeita" de R$ 13 milhões, do Governo do Estado, para recuperar ramais.

Confira a reportagem completa da TV Em Tempo

Edição para web e publicação: Redação portal

Leia mais:

Óleo derramado no rio Negro por empurrador chega a quase 2 mil litros

No Dia do Amazonas, novo vazamento de óleo é registrado no rio Negro

Após vazamento de óleo, Ipaam analisa impacto ambiental no rio Negro