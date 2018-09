Amigos realizam feijoada para tratamento de amazonense em Brasília

Mãe e filha estão desde o dia 16 de setembro em Brasília | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - Amigos da jornalista amazonense Bruna Souza realizam no próximo domingo (30) , uma feijoada para ajudar no tratamento de Marina Souza, mãe da jornalista que passa por um tratamento contra o câncer em Brasília. O evento acontecerá no Clube Nacional, localizado na rua São Luiz, 456, Adrianópolis. O ingresso custa apenas R$10, podendo ser adquirido também no próprio local.

Bruna Souza descobriu recentemente que a mãe Marina Souza, foi acometida com Mieloma Múltiplos (câncer que atinge a medula óssea). A mãe não é aposentada e não pode mais trabalhar por conta da doença, que enfraquece os ossos. Por ser filha única e mantenedora da casa, a jornalista precisa acompanhar a mãe durante o tratamento.

De acordo com os médicos, a previsão é de que os procedimentos médicos durem cerca de seis meses, na capital federal, onde também será feita um transplante autólogo de medula.

“A feijoada é uma ação que surgiu do sentimento solidário dos amigos e colegas do jornalismo que me conhecem e gostam da minha mãe. Eles conhecem a minha luta e se prontificaram a ajudar. De pouco em pouco, posso chegar à meta e permitir o tratamento de minha mãe", disse Bruna.



Doações também podem ser realizados diretamente na conta corrente 0599524-8, agência Bradesco 0482, em nome de Bruna de Souza Ferreira.

Não pode ir na feijoada? Você pode fazer doação pela Vaquinha online.

Faça sua doação acessando o link: http://vaka.me/ty7wzw

