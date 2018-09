Protesto de motoristas da Uber e da 99 POP bloqueia trânsito na Djalma

Manaus - Após a morte do motorista Sidney Barbosa de Araújo, de 41 anos, encontrado morto na manhã desta sexta-feira (28) , em uma área de mata na Zona Leste de Manaus, dezenas de motoristas de aplicativos de transporte particular de passageiros (Uber e 99 POP) realizam, na tarde desta sexta-feira (28), protesto exigindo segurança para a categoria. Às 17h o ato está concentrado na avenida Djalma Batista e bloqueia o trânsito de veículos.

O crime

O motorista da Uber estava desaparecido desde as 23h de quarta-feira (26), quando trabalhava tanto para a Uber quanto para o 99 POP. O corpo dele foi encontrado na manhã de hoje pela esposa, com ferimentos causados por arma branca e uma faca cravada no olho. O cadáver estava em uma área na rua Rio Acari, no conjunto Colina do Aleixo, bairro São José, Zona Leste.

Às 17h o ato está concentrado na avenida Djalma Batista e bloqueia o trânsito de veículos | Foto: Reprodução/Twitter Manaustrans

A localização só foi possível a partir do histórico da última corrida feita por Sidney. A esposa dele explicou que foi até à empresa 99 POP e lá recebu informações de que o companheiro havia atendido a uma solicitação de viagem do bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul, para o São José Operário.

