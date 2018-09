Vídeo: kombi pega fogo em pleno trânsito em Manaus

Manaus - Uma kombi entrou em princípio de incêndio na manhã deste sábado enquanto estava em tráfego pela avenida Atroaris, Cidade Nova, Zona Norte.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), ninguém que estava dentro do veículo ficou ferido. "As chamas se deram na parte do motor da kombi. Não houve danos materiais na parte interna nem na lataria do veículo", disse o sargento Denis Ferreira.

Após a contensão do fogo, a equipe registrou o fato e orientou os envolvidos dentro do protocolo de segurança. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) estiveram no local. O trânsito não sofreu alterações significativas por conta do acidente. A causa oficial do acidente não foi divulgada.

Veja o vídeo no momento em que a kombi estava em chamas:

Kombi em chamas na avenida Atroaris | Autor: Divulgação

