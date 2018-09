Motorista perde controle, bate em muro e fica preso entre as ferragens

Manaus - Um acidente envolvendo um veículo deixou quatro pessoas feridas no início da manhã deste domingo (30). O acidente ocorreu na avenida Brasil, Zona Oeste, e precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) para serrar parte das ferragens do carro.

Testemunhas que presenciaram o acidente afirmaram que o carro colidiu no muro. O sargento Denis Ferreira detalhou que a equipe de bombeiros precisou levantar o painel do veículo, que estava retraído por causa do impacto.

"Os socorristas precisavam chegar à vítima, de 38 anos, mas uma porta e o painel estavam impedindo. A equipe precisou serrar parte das ferragens e conseguiu tirar a vítima, que estava com ferimentos leves, apesar da colisão", explicou.

Ele ainda informou que apenas a motorista ficou retida nas ferragens. A equipe detalhou que o carro é um modelo Corsa Classic, da marca Chevrolet, de cor preta. Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou a condutora a uma unidade de saúde para os atendimentos. As outras três pessoas ficaram com escoriações superficiais.

Acidente na Noel Nutels

Um atropelamento ocorreu também na manhã deste domingo (30) na avenida Noel Nutels, Zona Norte. O Instituto Municipal de Fiscalização e Engenharia de Trânsito (Manaustrans) disse que quando os agentes chegaram ao local, a população já estava socorrendo a vítima, que foi levada a uma unidade de saúde.

A assessoria do órgão não informou as circunstâncias do acidente, pois disse que a competência é do Instituto de Criminalística (IC). Quem estava no local, pode perceber vestígios de sangue da vítima escorrendo próximo ao meio-fio da avenida.

O estado de saúde do paciente não foi divulgado à imprensa. Os envolvidos foram orientados pelos agentes de trânsito a procurarem o protocolo de segurança e registrarem o ocorrido.

