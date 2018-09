Mais de uma tonelada ilegal de pirarucu é apreendida em Manaus

Manaus - Em mais uma fase da Operação Águia, a Polícia Militar (PM) apreendeu no fim da noite de sábado (29) cerca de 1.100 quilos de pirarucu fresco na região da Feira da Panair, Zona Sul. Um homem de 61 anos foi detido e levado à delegacia.

O pescado veio da região do interior do Amazonas, em Tapauá (a 448 km de Manaus). A apreensão fez parte da Ação Tucuxi, um desdobramento da operação especial encabeçada pelo Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb).

A embarcação Bom Pastor foi abordada no momento do flagrante, onde o Comando Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), fez a vistoria em torno das 23h40. Após o patrulhamento fluvial, o homem foi conduzido viatura 7681, o responsável foi conduzido juntamente com o pescado apreendido até o 24° DIP para os procedimentos legais cabíveis.

A assessoria da PM disse que em algumas regiões de Tapauá é permitida a pesca de pirarucu, conforme a autorização cedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Contudo, o código para a emissão do documento legalizando o transporte e a comercialização, exigido em todos os peixes de áreas de manejo, não foi coletado, formando a ilegalidade.

As instituições Aldeia SOS Infantil, Fundação Pestalozzi, Abrigo Desafio Jovens e Abrigo Coração do Pai receberão a doação do pescado apreendido.

Com informações da assessoria*

