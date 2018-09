Mulher morre após moto colidir com caminhão na rodovia AM-010

Itacoatiara - Uma colisão entre um caminhão e uma motocicleta deixou uma mulher, com identidade e idade ainda não divulgadas, morta no quilômetro 264 da rodovia AM-010, que liga Manaus à Itacoatiara.

De acordo com um sargento do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a vítima estava saindo do conjunto Poranga, momentos antes de dobrar a esquina e colidir com o veículo na pista principal.

"As informações que temos ainda são preliminares. Não sabemos se foi desatenção da mulher no momento de entrar na rodovia. Ela morreu no momento do impacto", esclareceu o agente militar. A vítima foi atingida próximo a um posto de combustível.

Ele ainda disse que o motorista do caminhão foi levado à delegacia do município para prestar esclarecimentos às autoridades. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas pela Polícia Civil. A retirada do corpo foi feita pelo efetivo da polícia, que foi levado ao necrotério do município.

