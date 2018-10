Competição de robótica seleciona alunos para representar o AM

Confira reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - Mais de 300 alunos das escolas públicas e particulares de Manaus se reuniram, neste sábado (29), para participar da 3º edição de uma competição de robótica que vai selecionar equipes para representar o Amazonas em etapa nacional do evento. A fase estadual foi realizada no SESI, na Zona Leste de Manaus.

Dessa fase, grupos vencedores do Ensino Fundamental e Médio irão representar o Amazonas na etapa nacional, que vai ser realizada no mês de novembro na Paraíba. E caso vençam no estado nordestino, viajam em 2019 para os Estados Unidos, onde vão participar da etapa internacional.

Mas a torcida e a ansiedade não são apenas dos competidores, os familiares e professores estão acompanharam tudo. Além de muito entusiasmo e vontade de ganhar o que eles aproveitaram mesmo. foi a troca de experiências.

Confira a reportagem completa da TV Em Tempo

