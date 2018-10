Em audiência no Tjam, defesa de Sotero pedirá novamente Habeas Corpus

Manaus - No dia 15 de outubro deste ano, será realizada uma audiência na câmara do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), para que a defesa do delegado Gustavo Sotero realize a sustentação oral do Habeas Corpus do réu. A informação foi divulgada ao Em Tempo, na noite desta segunda-feira (1º), pela defesa do delegado.

A justiça solicitou, em julho deste ano, mais uma audiência de instrução com a presença de Sotero e delegados do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), policiais militares da 21º Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e das testemunhas arroladas nos autos do processo .

Gustavo Sotero é acusado de atirar e matar o advogado Wilson Justo Filho e ferir outras três pessoas, no dia 25 de novembro de 2017, dentro da casa de shows Porão do Alemão, localizada na avenida São Jorge, no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus.

Sotero está cumprindo prisão preventiva na carceragem do grupo Fera, no prédio da Delegacia-Geral da Polícia Civil, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus, e está afastado das funções, com a perda do porte de arma.



Primeira audiência de instrução

Após mais de 8 horas de depoimentos, três vítimas e cinco testemunhas foram ouvidas no dia 14 de junho deste ano, na primeira audiência de instrução do julgamento do delegado da Polícia Civil Gustavo Sotero.

O juiz que conduziu as diligências, Celso de Paula, titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri, disse que a audiência foi a inaugural de instrução. Durante o depoimento, a esposa de Wilson, Fabíola Oliveira, chegou a se emocionar diversas vezes.

Atendimento médico

No último dia 4 de junho deste ano, a advogada Carmen Valerya Romero solicitou ao delegado-geral da PC-AM, Mariolino Brito, que Sotero necessita de um atendimento médico regular.

Segundo a defesa, o policial está sofrendo reações de estresse grave e transtornos de adaptação na carceragem em que está preso. Ainda conforme Romero, Gustavo Sotero está tomando remédios controlados.

