Saiba como fugir das ligações de cobrança por engano

Manaus – Ser cobrado por contas pendentes já é bem difícil de lidar, mas a situação consegue ser ainda pior quando empresas privadas confundem os débitos dos outros e ligam diariamente cobrando por dívidas de outras pessoas. Estresse e raiva são alguns dos sentimentos que o cidadão sente ao ser incomodado por cobranças indevidas. Mas o que fazer quando você passa ser importunado (a) por uma série de ligações exigindo o pagamento de contas que não são suas?

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) - documento de máxima instância jurídica que ampara o consumidor brasileiro - já garante que, mesmo quem está devendo, não pode ser constrangido ou exposto ao ridículo de forma alguma. Para a secretária Josianne Delgado, de 42 anos, no entanto, tirar o telefone fixo da tomada foi a única solução que resolveu o problema com a insistência contínua de cobradores.

"Dá 6h da manhã e começam as ligações de atendentes procurando por pessoas que eu nunca ouvi falar. Tem dias que passam de dez ligações. Já cansei de dizer que estão procurando a pessoa errada, mas mesmo assim não param de ligar para minha casa. Às vezes é da mesma empresa, mas de outro número. Só desligando o telefone para pararem", admitiu.

Mesmo com as pessoas avisando o engano, os contatos insistem | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

A secretária declara que já sentiu medo de ter o fornecimento de água da própria casa interrompido devido à insistência da concessionária. Ela disse que coleciona relatos importunos dos mais diferentes tipos e até adquiriu estresse emocional.

“Recebi um SMS em que a empresa responsável iria acionar a Justiça e cortar a água da minha casa pela conta em aberto. Mesmo eles pedindo para desconsiderar a mensagem, quando expliquei que haviam errado de pessoa, fiquei com medo. Todo carro que passava na rua achava que era para cortar minha água”, completou.

Herança imprópria

A microscopista Mara Coelho, de 26 anos, disse que no dia em comprou um novo chip para o seu celular, recebeu sua primeira chamada de cobrança por engano. Desde aí, todos dias, dos últimos dois meses, recebeu ligações de empresas que erram o devedor.

“Acho que o dono antigo do chip devia muito, porque a quantidade de gente diferente que me liga, ou manda mensagem, é absurda. Fiquei até surpresa me perguntando: ‘Como que já descobriram meu número?’. Herdei esse problema quando comprei o número ”, brincou. A quantidade de pessoas recebendo ligações de cobrança por engano é mais comum do que se imagina.

Desligar o telefone fixo ou bloquear o número é a alternativa para muitos | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

Em uma enquete feita na página do Em Tempo no Facebook, em que 316 pessoas responderam se já haviam recebido algum contato de empresas cobrando errado, 88% dos participantes responderam que sim. O equivalente é de 279 pessoas contra 37 que nunca receberam ligações ou mensagens de texto.

A história também é confirmada pela estudante Victória Mustafa, de 20 anos. No caso dela, a procura por uma tal de Luana é a sina que tem a perseguido nos últimos dois anos.

“É sempre a mesma história: ligam umas dez vezes na semana perguntando sobre o contrato do banco privado firmado com essa Luana. Já respondi dizendo que não tenho nada a ver com isso, mas parecem me ignorar. Em uma vez no trabalho, estava esperando uma ligação importante de um cliente e quando atendi era de novo a empresa. Até disse que ia mover uma ação judicial contra eles. Não sei mais o que faço”, admitiu.

A solução

Como órgão público que existe para defender o consumidor, o Programa de Proteção e Orientação ao Consumidor do Amazonas (Procon-AM) está disponível para receber denúncias e encaminhar casos, quando necessários, à Justiça. A representação municipal recebe em média de dez reclamações sobre ligações de cobranças por engano por mês.

“As medidas cabíveis variam entre notificações requisitando a interrupção imediata de cobranças indevidas até a autuação e aplicação de multas pela empresa infratora”, disse a pasta. Segundo o CDC, a pena para esta situação se encaixa na detenção de três meses a um ano e mais multa, conforme avaliação individual dos casos.

Os clientes podem entrar em contato com as operadoras para reclamar a privacidade de seus dados pessoais | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

O Procon Manaus ainda explicou que a resolução se dá em contato com a operadora telefônica responsável pela linha do consumidor, através de linha exclusiva do órgão.

“Para tratar sobre as denúncias, entramos em contato com a prestadora de serviços telefônicos, além da empresa autora das cobranças. Para isso, o consumidor deve vir munido de documento de identidade, CPF, comprovante de residência e um comprovante que prove as ligações importunas, conseguida pelo histórico de ligações”, completou.

O órgão fica localizado na avenida André Araújo, Aleixo, Zona Centro-Sul, e funciona das 8h às 14h de segunda a sexta-feira. O consumidor também pode encontrar ajuda no site consumidor.gov.br. Além do Procon, a pessoa lesada ainda pode também conseguir ajuda direta da sua operadora eletrônica para bloquear o contato indevido dos autores das cobranças.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou que é direito do consumidor – inclusive em poder cobrar das operadoras telefônicas – exigir a privacidade na utilização de seus dados pessoais usados pela prestadora. Nesse caso, o cliente pode entrar em contato com a operadora da linha e denunciar que os seus dados estão sendo utilizados de forma indevida.

De acordo com a Anatel, as empresas de telefonia são obrigadas a assegurar ao cliente o disposto na legislação sobre a devida proteção das informações dos clientes.

“Além disso, recomendamos que as pessoas nunca passem seus dados pessoais como senhas de cartões ou mesmo números de documentos pessoais por telefone, caso tenha dúvidas da origem da ligação. Se o número for pertinente, pode-se bloquear também no aparelho”, orientou.

Os canais de reclamação e denúncia da Anatel se dão pelo site, www.anatel.gov.br, pela Central de Atendimento nos números 1331 e 1332, para deficientes auditivos, e o aplicativo para smartphones Anatel Consumidor.

