Incêndio próximo a cemitério em Iranduba assusta moradores em Manaus

Manaus - Moradores de bairros da Zona Oeste de Manaus, como São Jorge, Santo Antônio, São Raimundo, Vila da Prata e Compensa foram surpreendidos, no fim da tarde desta terça-feira (2), com uma grande nuvem de fumaça no céu da capital alertando que próximo à orla da cidade havia fogo. De início, o incêndio parecia ser às margens do rio Negro, nas proximidades do Porto do São Raimundo, porém o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou que o sinistro ocorre próximo o cemitério Recanto da Paz, em Iranduba (município distante 107 km de Manaus).

Não há confirmação exata sobre as causas do incêndio e se há algum imóvel destruído pelas chamas ou a existência de vítimas. Em instantes mais informações.