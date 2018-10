Motoqueiro colide de frente com caminhão e morre na AM-070

Manacapuru - Um homem de 36 anos, que pilotava uma motocicleta modelo Honda CG 150, de cor vermelha e placa PHA-73**, morreu, na noite desta terça-feira (2), por volta das 18h30, após bater de frente com um caminhão. O acidente aconteceu após a vítima tentar ultrapassar dois carros parados na rodovia estadual Manuel Urbano (AM-070), que liga Manaus ao município de Manacapuru.

De acordo com informações divulgadas pelos Bombeiros, o resgate foi solicitado pela Polícia Militar do Amazonas, mas, ao chegar no local, a equipe constatou a morte. A área foi isolada até que o corpo da vítima fosse removido da via.

A ação foi acompanhada por policiais militares e civis. Não há informações sobre a identificação da vítima e nem do condutor do caminhão envolvido na colisão.

*Com informações da assessoria

