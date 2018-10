Manaustrans fará monitoramento no trânsito de Manaus nas Eleições 2018

Manaus - Cerca de 300 agentes de trânsito estarão monitorando o tráfego das vias mais movimentadas da Manaus neste domingo de eleições, dia 7 de outubro. A ação é para garantir a segurança nas vias para condutores e pedestres no primeiro turno do pleito 2018.

Além do monitoramento, os agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), poderão atuar com fiscalização para coibir estacionamento irregular que prejudica a fluidez das vias. Em todas as zonas eleitorais não haverá interdição de ruas e nem alteração na circulação.

A presença dos agentes será intensificada nas áreas próximas aos maiores colégios eleitorais de Manaus. Os agentes vão colaborar para a travessia de pedestres na frente dos locais de votação situados em corredores de tráfego. No dia da eleição, o Manaustrans atuará em parceria com outros órgãos envolvidos no planejamento da segurança da cidade.

Transporte coletivo



O sistema de transporte coletivo urbano irá operar com reforço na frota de ônibus no próximo domingo (7). Ao todo, 60 funcionários da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) atuarão no dia da eleição.

Haverá o monitoramento eletrônico via GPS dos ônibus feito no Centro de Controle Operacional (CCO) da SMTU, além de fiscais de transporte nas garagens das empresas, Terminais de Integração, Terminais de Bairros e finais de linhas para acompanhar o cumprimento da frota e esclarecer dúvidas dos usuários.

O Serviço de Atendimento Comunitário (SAC) da SMTU possui vários canais para sugestão e reclamação. São eles: Whatsapp 98802-3504 / Tel.: 3632-2784 / Email:sacsmtu@pmm.am.gov.br /Facebook: SMTU Manaus / Instagram: smtumanaus. O SAC estará de plantão das 8h às 17h para receber denúncias, reclamações e sugestões da população no dia do pleito.

