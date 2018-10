Semad realiza atividades de conscientização contra o câncer de mama

Manaus - Ocorreu na manhã desta quarta-feira (3) a entrega de material informativo e laços alusivos à campanha Outubro Rosa na sede da Secretaria Municipal e Administração, Planejamento e Gestão (Semad).

Além da entrega dos panfletos, houve ainda a palestra "Exercitando a Autoestima". A ação segue as metas do projeto Manaus 2030 no eixo de valorização das pessoas e a campanha integra as ações do Programa de Qualidade de Vida e Bem-Estar no Ambiente de Trabalho, implantado na Secretaria.

Durante a abertura, o secretário da Semad, Lucas Bandeira, destacou as ações da Prefeitura, como a programação disponível das carretas da mulher, que estará de 1º a 15 de outubro na Subsecretaria de Políticas Afirmativas para as Mulheres, no bairro Flores, zona Centro-Sul. “As mulheres se destacam mais que os homens no quesito prevenção, o que é fundamental para o bem-estar em qualquer área da vida”, afirma.

Programação

A abertura solene da campanha contou com a palestra proferida pela psicóloga Anakena Castelo Branco, que diz que a saúde física e emocional plena são fundamentais para desenvolver suas atividades. “A temática trabalhada este ano é a autoestima, porque para que eu tome a decisão de fazer meus exames, eu preciso me amar e querer me cuidar, me colocar em primeiro lugar na minha vida”, explica.

No próximo dia 18, a Semad recebe o médico mastologista Gerson Mourão para palestrar sobre o câncer de mama, a partir das 14h, no auditório da Secretaria.

De acordo com a chefe da Divisão de Serviço Social da Semad, Clélia Fontes, além de ações informativas, haverá três “Sextas-Feiras Rosas de Qualidade de Vida”, com aulas de dança, pilates e ritmos, nos dias 5, 19 e 26/10. “Praticar atividade física, alimentação saudável, além da realização de exames periódicos contribuem para a prevenção do câncer”, frisa.

