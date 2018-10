CMM decide até sexta se haverá gratuidade no transporte nas eleições

Manaus - A Prefeitura de Manaus convocou em regime de urgência a Câmara Municipal de Manaus (CMM) nesta quinta-feira (4) para votar o Projeto de Lei (PL) que estabelece a gratuidade da tarifa do transporte público na cidade no primeiro turno das eleições gerais, no próximo domingo (7).

Na justificativa da proposta, o prefeito afirma que a concessão do benefício da gratuidade, além de permitir o exercício da democracia, reveste-se de grande alcance social, portanto, solicita a autorização do Poder Legislativo para a concessão do benefício.

Quanto ao ressarcimento dos valores devidos às empresas concessionárias que exploram o sistema de transporte coletivo, por conta da gratuidade da tarifa, o município poderá adotar uma das formas estabelecidas no art. 2º, da Lei 2.264, de dezembro de 2017, inclusive, a compensação tributária.



“Eu sei que custa aos cofres públicos, mas nós temos reserva para isso. Muita gente deixou de votar no pleito passado e, de lá pra cá, muitos mudaram de casa, então, o meu esforço é no sentido de que mais pessoas votem de acordo com as suas consciências e que tenhamos uma eleição representativa. O investimento na democracia vale a pena”, afirmou Arthur Neto.



Várias demandas, no sentido da gratuidade do transporte coletivo para as eleições, foram encaminhadas ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), encabeçadas por movimentos civis e por partidos políticos. O principal argumento apresentado foi, justamente, o crescimento das abstenções, que no último pleito praticamente dobrou.

A Corte Eleitoral considerou que a iniciativa é exclusiva do Poder Executivo Municipal e, embora tenha havido o recadastramento biométrico transferindo os eleitores para as unidades de votação mais próximas de suas residências, não há qualquer impedimento para que a gratuidade seja estabelecida.

Ainda segundo Arthur, a medida é fortalecer e garantir o que preconiza a Constituição Federal, sobre a obrigatoriedade do voto para maiores de 18 anos a 70 anos. “Para isso é justificável que o Estado ofereça aos cidadãos as condições necessárias para que ele exerça plenamente a sua cidadania”, conclui.

O PL deve passar pela avaliação das comissões de Constituição e Justiça, Orçamento e Finanças e de Transportes, além de ser submetido à votação plenária, conforme o que determina o regimento da Casa Legislativa. Todo o processo deve ser concluído até a próxima sexta-feira (5), para que a Prefeitura possa sancionar, publicar e executar a medida.

A frota, de acordo com a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), deverá operar com 100% dos veículos e sistemas de fiscalização e de apoio nos terminais. A operacionalização do atendimento aos usuários será divulgada imediatamente após a aprovação, pela CMM, da autorização para a gratuidade.

