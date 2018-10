Você viu esse cachorrinho? Família oferece recompensa para encontrá-lo

Manaus - Uma família está oferecendo recompensa em dinheiro para quem ajudar com informações sobre o paradeiro do cachorro de estimação, desaparecido desde o último domingo (30), no bairro Presidente Vargas, Zona Sul. O animal saiu correndo para brincar próximo a uma área de obras e não voltou para casa.

O nome do pet é Booster e, apesar de ser um vira-lata, o dono Luis Fernando Miranda garante que o animal é bem cuidado. "Ele tem uma pelagem bonita e é super dócil. Adora brincar. Deve ser por isso que fugiu fácil de casa", falou.

A família não tem muitas condições para dar uma recompensa maior, mas pretende dar um auxílio justo para quem ajudar a encontrar o cachorro.

"Mesmo não tendo muito, podemos dar R$100 para quem tiver alguma informação concreta sobre o paradeiro dele", completou.

Dócil, o cão é tido como integrante da Família Miranda | Foto: Divulgação





O animal é um dos quatro pets da casa e é tratado pela família Miranda como um ser humano. "Para mim, ele é um filho. Apareceu um dia na minha casa e o acolhi desde então. Meu filho, de seis anos, o tem como alguém importante. O amor é no mesmo nível de pai ou mãe. Com o tempo, a gente cria afeição e não tem mais como voltar atrás", frisou o homem.

Booster tem nove meses de idade e está sem coleira. A última vez que foi visto foi por volta das 21h do domingo (30), na rua da Paz, Presidente Vargas, próximo a uma obra do Prosamim. Qualquer informação você pode entrar em contato pelos telefones 9 8449-3699 e 9 9241-4183.

