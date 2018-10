Obras de Verão já realizaram 45 quilômetros de recapeamento em Manaus

Manaus - Nesta semana, os trabalhos do plano de obras de verão, da prefeitura de Manaus, chegam aos bairros Parque São Pedro, Mutirão e Novo Aleixo, na zona Norte; São Francisco, na zona Sul; e São José, zona Leste. Até o início deste mês, a prefeitura contabiliza 45 quilômetros de ruas recapeadas.

No Parque São Pedro, as ruas São João, Goiânia e Comércio já começaram a ser atendidas. Mais de 2,5 quilômetros de via recebem os serviços de fresagem e aplicação de massa asfáltica. Somente nesse trecho, aproximadamente, 3 mil toneladas de asfalto são aplicadas. Os trabalhos no local têm o prazo estimado de 15 dias de duração.

Já no Mutirão, os trabalhos acontecem na rua Ibicaré, uma das principais rotas de acesso ao bairro. A pista, atualmente, recebe a aplicação de asfalto à base de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), a partir de 20h, para não prejudicar o intenso fluxo de veículos na área.

“Com esse reforço na infraestrutura, vamos garantir que a pista suporte o intenso tráfego de veículos que circulam no local, assegurando a trafegabilidade e segurança na área, como determina o prefeito Arthur Virgílio Neto", destaca o engenheiro Tabajara Junior.

Ação semelhante ocorre no bairro São Francisco, onde quase um quilômetro da rua General Carneiro recebe novo pavimento, assim como a João Câmara, no Novo Aleixo. A programação segue também pelo bairro São José, onde as ruas 11, 21, Marginal C e Penetração 2, recebem pavimentação.

*Com informações da assessoria

