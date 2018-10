Para evitar câncer de mama, prefeitura oferta vacina antirrábica

Manaus - Cuidar da saúde animal é tão importante quanto você ir ao médico. Com a temática do mês, a Prefeitura de Manaus por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e a Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro), estará participando da ação Outubro Rosa Animal, neste sábado (6), das 8h às 12h.

O evento, organizado pela Fametro, tem como objetivo a prevenção ao câncer de mama em cadelas e gatas. O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), órgão integrante da estrutura da Semsa, estará disponibilizando vacina antirrábica, além de orientações sobre a guarda responsável.

A programação vai acontecer no campus zona Leste da Fametro, na avenida Autaz Mirim, Jorge Teixeira. De acordo com o chefe do Núcleo de Controle da Raiva Animal do CZZ, Jhonata da Silva Calheiros, o Outubro Rosa Animal faz parte da Campanha de Responsabilidade Social da Fametro, envolvendo os alunos do curso de Medicina Veterinária.

“O CCZ vai participar do evento com a disponibilização de 200 doses de vacina antirrábica e com orientações sobre a guarda responsável, que inclui o cuidado da saúde física dos animais, com vacinação e visitas regulares ao veterinário para exames periódicos”, informa Calheiros.

O CCZ disponibiliza a vacina antirrábica animal na rotina de serviços, de segunda a sexta-feira, da 7h30 às 17h, na sede localizada na avenida Brasil, bairro Compensa, zona Oeste, e nas duas Unidades Móveis localizadas no campus do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), na alameda Cosme Ferreira, bairro Zumbi dos Palmares, zona Leste, e na Escola Municipal Sulamita Pereira, na avenida Timbiras, Cidade Nova, zona Norte.

