Bombeiros continuam buscas por jovem que sumiu no rio, na Ponta Negra

Manaus - Mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) continuam as buscas pelo vendedor ambulante Clayton Almeida de Melo, de 18 anos, que desapareceu nas águas da praia do Complexo Turístico Ponta Negra , na Zona Oeste de Manaus, no fim da tarde desta sexta-feira (5). A ocorrência foi registrada pela corporação por volta das 17h15.

De acordo com testemunhas, Clayton pulou na água para buscar uma bola, momento em que estava acompanhando de mais três garotos. Segundos os relatos de testemunhas aos bombeiros, o jovem teria ultrapassado a boia de segurança que fica a alguns metros de distância da margem da praia.

O colega de trabalho e amigo de Clayton, Rafel Alef dos Santos, de 23 anos, disse que o jovem pulou de corpo quente na água. Ele conta que ainda insistiu para que Clayton não fosse. "Já era mais ou menos 16h50 quando ele disse que ia tomar um banho. Mas eu disse para ele não ir. Eu subi para o chuveiro para lavar o braço e já soube do afogamento porque me ligaram", disse.

As buscas tiveram início às 17h e seguem até a noite | Foto: Divulgação

Segundo Rafael, a suspeita é que Clayton tenha sofrido um choque térmico. "É o que a gente imagina que tenha acontecido porque ele sabia nadar, sempre brincava com a gente na água sem dificuldade", relatou. Os dois amigos se viam diariamente desde o Terminal 1 até a Ponta Negra, onde trabalhavam vendendo banana frita.

No local do afogamento, a equipe do Corpo de Bombeiros informou que as buscas iam continuar por tempo indeterminado, até as condições naturais de visibilidade e da área líquida permitirem. Caso o corpo não fosse encontrado, as buscas iam ser retomadas pela manhã, logo cedo.

Segundo os mergulhadores, a área onde as testemunhas indicaram que o corpo desapareceu tem aproximadamente seis metros de profundidade e 30 metros de diâmetro.

Ainda segundo os bombeiros, as chances de encontrar a vítima com vida são mínimas, dado o período em que já se encontra submersa, que ultrapassa os seis minutos, que uma pessoa pode suportar e continuar com vida.

