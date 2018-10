Amigos e familiares cobram Justiça e prisão de assassinos de servidor

Manaus - Amigos, colegas de trabalho e familiares de Antônio Henrich Câncio Araújo, de 27 anos, morto após ser baleado em um carro no bairro São Jorge, no dia 30 de setembro deste ano, realizaram uma caminhada, na tarde desta sexta-feira (5), exigindo Justiça e a prisão dos autores do crime. Segundo a família, a vítima, que teve o carro crivado de balas, morreu no dia 1º deste mês.

O ato, que teve concentração no início da noite desta sexta-feira (5), no largo de São Sebastião, contou com a participação do pai de Henrich, Antônio Raimundo Albuquerque, que considera o movimento homenagem ao filho e um pedido de paz, mas tem a certeza que nada disso vai resolver.

"Pra mim, nem caminhada mais dá jeito. Nós estamos aqui, pedindo, clamando por paz e Justiça, mas parece que estamos servindo de palhaço porque as coisas ficam por isso mesmo", desabafou Albuquerque.

Dezenas de pessoas participaram do ato em frente ao Teatro Amazonas | Foto: Andreza Cunha

Segundo ele, não é notório o andamento das investigações por parte da polícia. "Amanhã, outra pessoa vai morrer de uma forma igual ou pior que a do meu filho, porque estamos em um lugar dominado por bandidos. Isso é uma realidade, e os políticos olham uma caminhada dessas, mas não votam nas leis que deveriam punir os bandidos, tudo porque eles também são", acrescentou o pai de Henrich.



A caminha teve o intuito de pregar a paz e, segundo Geraldo Rangel, de 47 anos, um dos coordenadores da ação, o intuito principal é clamar por mais segurança para população manauara.

"Esta caminhada é pela paz. Queremos gritar pela paz, buscar a paz. Estamos lutando pela nossa liberdade de ir e vir com segurança na nossa cidade. Este é um momento de oração e pedido de paz, para que possamos dirigir nossos carros de janela aberta, para que possamos andar pelas ruas da cidade em completa segurança", disse Rangel.

A caminhada contou com pessoas trajando roupas brancas e levando cartazes pedindo paz e segurança | Foto: Andreza Cunha





O caso

O servidor público foi assassinado a tiros na rua São José, do bairro São Jorge, na Zona Oeste de Manaus, enquanto procurava um imóvel para alugar acompanhado da mãe, das irmãs e da noiva no dia 30 de setembro deste ano.

Eles estavam em um veículo modelo HB20, de cor branca, quando ocupantes de um um Fiat Punto, de cor bege, parou ao lado do automóvel e efetuou vários tiros. De acordo com a polícia, Henrich teria sido confundido. O mandante do crime seria o traficante e foragido da Justiça Alexsandro Oliveira dos Santos, de 32 anos, conhecido como "Sandrinho", conforme investigação da Polícia Civil do Amazonas.

Investigações

Considerado um caso complexo para a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), as investigações em torno da morte do servidor público Antônio Henrich Câncio Araújo, 27, deve contar com o auxílio da Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), para integrar o reforço da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que trabalha para elucidar o crime.

Segundo o delegado Orlando Amaral, titular da DEHS, após o surgimento de versões divergentes, as equipes devem agir com ações estratégicas para identificar o verdadeiro autor do atentado.

“Não temos definições sobre a autoria do assassinato, estamos trabalhando em conjunto para chegarmos em um denominador. Não há certezas que o ‘Sandrinho’ esteja em Manaus, estamos progredindo e, se for constatado envolvimento dele, ele deve pagar por mais esse crime”, ressaltou o delegado.

