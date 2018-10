Transporte coletivo em Manaus recebe mais segurança para eleições

Durante todo o fim de semana, equipes policiais da Secretaria de Segurança Pública irão intensificar as abordagens aos ônibus em toda a capital. | Foto: Divulgação

Manaus - Operações de fiscalização aos ônibus do transporte coletivo começam em Manaus a partir desta sexta-feira (05). Durante todo o fim de semana, equipes policiais da Secretaria de Segurança Pública irão intensificar as abordagens aos ônibus em toda a capital.

De acordo com a assessoria da SSP, as operações ocorrerão em todas as zonas da capital, com abordagens surpresa, principalmente em áreas onde há maior concentração de denúncias da população.

“O foco das nossas operações deste fim de semana serão os ônibus.Elaboramos uma estratégia que será posta em prática hoje, com fiscalização aos terminais de integração e, principalmente, as abordagens aos coletivos”, disse o Secretário de Segurança Pública, Coronel Anézio Paiva.

