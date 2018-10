Corpo de ambulante desaparecido em rio é encontrado na Ponta Negra

Manaus - O corpo do vendedor ambulante Clayton Almeida Melo, de 18 anos, foi encontrado nas águas da praia da Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus, na manhã deste sábado (6), por volta das 8h, pelos mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Os trabalhos de busca iniciaram às 7h, por três mergulhadores dos bombeiros, que encontraram o ambulante às 8h. O corpo estava boiando após a demarcação de segurança para os banhistas.

Entenda o caso

De acordo com testemunhas, o rapaz estaria tentando pegar uma bola que foi jogada para a água, por volta de 17h, quando teria ultrapassado a boia de segurança, não voltando mas à superfície.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local onde o vendedor desapareceu estaria a 30 metros de distância da praia e teria seis metros de profundidade.

Leia mais

Bombeiros continuam buscas por jovem que sumiu no rio, na Ponta Negra

Aluno arremessa mesa e agride professor na UFAM

Amigos e familiares cobram Justiça e prisão de assassinos de servidor