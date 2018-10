Senador Eduardo Braga vota e diz que AM terá uma voz independente

Eduardo chega ao final do processo eleitoral à frente das pesquisas de opinião para uma das vagas ao Senado Federal. | Foto: Divulgação

Manaus - O senador Eduardo Braga (MDB/AM), candidato à reeleição, esteve em seu local de votação, na Escola Municipal Eliana Lúcia Monteiro, no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus, na manhã deste domingo (07/10). Ele chegou à seção eleitoral 520 por volta das 9h, acompanhado da esposa Sandra Braga, e comemorou o sucesso do pleito. “Hoje a festa é do povo. É a celebração da democracia”, disse.

Eduardo chega ao final do processo eleitoral à frente das pesquisas de opinião para uma das vagas ao Senado Federal.

Na última pesquisa IBOPE, o senador estava com 42% das intenções de voto. Na pesquisa DMP, Eduardo obteve 47% na preferência do eleitorado amazonense.

Ele destacou que sua campanha foi participativa baseada em respeito e apresentação de propostas que atendem os anseios e necessidades da população. “O Brasil precisa de investimentos em saúde, segurança, emprego e renda. Isso é possível com reformas feitas por bons governantes que devem ser eleitos nesta eleição. O povo do Amazonas terá uma voz independente no Senado Federal para continuar defendendo os interesses do nosso Estado se depositarem em mim esse voto de confiança”, destacou.

Apuração

O parlamentar acompanhará a apuração do pleito em sua residência e concederá entrevista coletiva às 19h, na sede do MDB, localizado na rua Raimundo Colares, antiga rua 7, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

Leia mais:

Precisamos quebrar o monopólio dos bancos, diz Eduardo Braga