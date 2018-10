Prefeitura dá início a semana de palestras para prevenção de desastres

Manaus - A Prefeitura vai abrir a Semana Municipal de Proteção e Defesa Civil para divulgar os conceitos de prevenção de riscos e desastres a partir de segunda-feira (8). Durante a semana, palestras para a sociedade em geral como forma de prevenção serão feitas em pontos específicos.

A abertura da semana comemorativa será na sede da Casa Militar, localizada no bairro Compensa, Zona Oeste.

As palestras serão ministradas por agentes da Defesa Civil, sociedade civil e estudantes do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino.

Durante a solenidade, serão apresentadas as ações de trabalho realizadas pelo órgão e a programação de atividades que acontecem até o dia 12. O evento começa às 9h, conforme programação, e está previsto para terminar às 11h.

