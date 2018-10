Incêndio se espalha após homem colocar fogo em lixo, na Djalma Batista

Manaus - Um incêndio, em uma área de vegetação em um terreno localizado da avenida Djalma Batista, bairro Chapada, na Zona Centro-Sul de Manaus, deixou as pessoas que passam pelo local, estudantes e empresários assustados.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam), equipes foram enviadas ao local para combater as chamas. Os bombeiros combateram as chamas por cerca de 10 minutos e mais de mil litros de águas foram usados.

"As informações que nos passaram é que alguém ateou fogo em um lixo e isso teria causado o incêndio nessa área de ferro que aparentemente está abandonado", explicou o sub-tenente do Cbmam R. Lira.

A estudante universitária Carla Regina, de 23 anos, explicou que estava na parada de ônibus que fica próximo do local do incêndio e se assustou com as chamas.

"Eu me assustei quando vi o fogo. Saí correndo junto com as outras pessoas que estavam na parada, foi uma loucura", disse a estudante.





