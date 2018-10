Campanha solidária arrecadará fraldas e leite para instituições do AM

Manaus - A partir desta terça-feira (9) inicia inicia nas secretarias municipais a campanha solidária deste ano, que vai arrecadar fraldas infantis e geriátricas e leite em pó para instituições credenciadas pelo Fundo Manaus Solidária, além de realizar campanha de doação de sangue. O intuito é comemorar o mês do Servidor, celebrado anualmente com alções solidárias.

A programação é coordenada pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), gestora de recursos humanos da Prefeitura de Manaus, em parceria com as secretarias da estrutura municipal. A campanha de arrecadação de donativos se estenderá até o dia 4/11, quando serão entregues ao Fundo Manaus Solidária.

Além da campanha solidária, nos próximos dias 16 e 18, haverá a tradicional campanha de doação de sangue promovida pelos servidores, em parceria com a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam).

“A campanha já está em sua 24ª edição. A última, realizada em 2017, teve um saldo de 137 bolsas de sangue, que puderam contribuir para salvar aproximadamente 550 vidas, considerando que uma bolsa beneficia quatro pessoas”, explica o secretário da Semad, Lucas Bandiera.

O “Vampirão” estará na sede da Prefeirura, na avenida Brasil, 2971, Compensa, no dia 16, terça-feira, e no estacionamento da Secretaria Municipal de Educação (Semed), no dia 18, quinta-feira, localizada na rua Maceió, Parque 10 de Novembro, das 9h às 16h.

Programação

Para comemorar o Dia do Servidor, além da campanha solidária, a Prefeitura está preparando um culto ecumênico, no dia 29, para celebrar a data, com homenagens aos servidores destaques de cada secretaria, eleitos pelos colegas de trabalho.

No dia 30, em parceria com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), será promovida uma palestra motivacional para os servidores municipais.

E para fechar a programação, no dia 31, será realizada a Festa do Servidor, que contará com o show de 25 anos de Arlindo Júnior, Sebastião Jr e banda Canto da Mata, entre outras atrações, conforme anunciou, nesta segunda-feira, 8, o vice-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), José Cardoso.

