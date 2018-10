Justiça autoriza Amazonino a pagar professores com recursos do Fundeb

Embora Amazonino esteja concorrendo à reeleição, o juiz não considerou impacto no pleito eleitoral | Foto: Ione Moreno

Manaus - Professores da rede estadual de ensino do Amazonas devem receber abono originado de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), após o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) autorizar, nesta segunda-feira (8), o governo do Estado, a utilizar verbas do Fundo, para realizar o pagamento aos profissionais da educação.



Embora o governador Amazonino Mendes (PDT) esteja concorrendo à reeleição, o juiz Bartolomeu Ferreira de Azevedo Júnior argumentou, em sua decisão, que a autorização para o pagamento não causará impacto no pleito eleitoral.

“Destaco que o pretenso pagamento poderia, em tese, desequilibrar o pleito eleitoral em favor do candidato ao Governo do Estado do Amazonas que é atualmente Governador, ocasionando certa confusão no eleitorado. [...] Todavia, vejo que é necessário ponderar certos princípios, por isso, acredito que como o abono salarial tem natureza alimentar e que, de fato, o pretenso pagamento não representa revisão geral da remuneração dos servidores públicos, vez que é restrita a uma única categoria, no caso, os servidores da educação, não há porque não ser autorizado”, afirma o juiz Bartolomeu.

No começo de setembro, Governo do Estado pediu a autorização para realizar o pagamento do abono ao TRE-AM. Com a medida, seria possível empregar o percentual de 60% dos repasses do Fundeb, o mínimo exigido pela legislação.



Fundeb

O Fundeb é um conjunto de 27 fundos que serve como mecanismo de redistribuição de recursos destinados à Educação Básica. Tem a finalidade de valorizar os professores e manter em funcionamento todas as etapas da Educação Básica – desde creches, Pré-escola, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio até a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Entrou em vigor em janeiro de 2007 e se estenderá até 2020, conforme prevê a Emenda Constitucional.

