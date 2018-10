Faculdade em Manaus oferta mais de 3,5 mil vagas para 22 cursos

Os interessados já podem se inscrever ou obter mais informações pelo site da instituição | Foto: Divulgação

Com mais de 3,5 mil vagas para diversos cursos, a Faculdade Santa Teresa (FST) acaba de abrir inscrições para turmas do primeiro semestre de 2019. O vestibular, para cursos na modalidade presencial, está marcado para o próximo dia 30, e os interessados já podem se inscrever ou obter mais informações pelo site da instituição. Os estudantes aprovados podem ter até 40% nas mensalidades.

Segundo a diretora geral da FST, professora Amanda Estald, a sede Vieiralves, situada na Rua Acre, 200, zona centro-sul de Manaus, disporá dos cursos de Direito, Administração, Psicologia, Pedagogia, Ciências Contábeis, Arquitetura e Urbanismo.

Já a nova unidade da FST, localizada na Rua Margarita, 5, Nova Cidade, Zona Norte, é uma parceria com a Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro), e terá 15 cursos. Entre os bacharelados estão: Administração, Enfermagem, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Sistema de Informação, Psicologia, Serviço Social e Biomedicina.

Como cursos tecnólogos são ofertados: Estética e Cosmética, Gestão da Qualidade, Gestão de Recursos Humanos, Logística e Marketing; além dos cursos de licenciatura em Educação Física e Pedagogia.

Ainda segundo Amanda Estald, qualquer pessoa que tenha concluído o ensino médio ou esteja em vias de concluí-lo poderá participar do vestibular da FST. Todos os alunos aprovados para este primeiro certame terão 40% de desconto nas mensalidades, exceto para o curso de Direito, e, a partir da segunda mensalidade, mais 10% de desconto referente à pontualidade, ou seja, para os alunos que pagarem a mensalidade em dia.

Além disso, a FST participa do Programa de Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e de outros programas educacionais, tais como Educações, Quero Bolsa, Prouni e Programa Bolsa Universidade, o que amplia as chances de quem quer cursar uma faculdade com ensino diferenciado, mas não tem recurso para a mensalidade integral.

Inscrição:

Para se inscrever no vestibular gratuito, o futuro graduando pode ir direto à secretaria da instituição ou acessar o site: Faculdade Santa Teresa. Ou Para detalhes, basta ligar 98403-0034.



A prova:

A prova aborda as seguintes áreas do conhecimento: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Matemática, Física, Biologia, Química, História, Geografia, Literatura Brasileira e Redação. O resultado será divulgado em mural específico e também pelo site: Faculdade Santa Teresa.

Proposta pedagógica

Mais nova instituição de ensino superior da cidade, a Faculdade Santa Teresa inaugurou dia 10 de agosto com proposta pedagógica focada na formação de líderes, visionários e empreendedores.

Além de confortáveis instalações e modernos equipamentos tecnológicos, o grande diferencial oferecido pela FST é a sua proposta de ensino, que visa formar pensadores e não somente mão de obra qualificada.

Para isso conta com professores altamente capacitados e experimentados no mercado de trabalho das suas respectivas áreas de docência, mas também com uma metodologia inovadora e estratégica.

