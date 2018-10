Com adesivo do Governo do AM, caminhão quebra e derrama óleo no Centro

Manaus - Um caminhão-pipa entrou em pane mecânica e derramou óleo em via pública no final da tarde desta terça-feira (9), na esquina entre as avenidas Floriano Peixoto e Sete de Setembro, em frente a uma agência bancária, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

Segundo a denúncia de uma internauta ao EM TEMPO, todo o óleo do caminhão, que continha um adesivo escrito "Uso exclusivo em serviço" e a marca do Governo do Amazonas, foi derramado na via pública e acabou escoando para os esgotos, cujas galerias e encanamentos desaguam no rio Negro. Além disso, com o óleo derramado, um motociclista acabou derrapando na via e se ferindo, no início da noite, conforme informou o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans).

Com o óleo derramado na via, um motociclista acabou derrapando e se ferindo | Foto: Divulgação

Equipes do Manaustrans estiveram no local e isolaram a área, para evitar novos acidentes. Todo o deslocamento dos veículos está sendo feito apenas por uma das faixas vias, causando engarrafamento quilométrico na avenida. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para auxiliar na retirada do caminhão da área.



Foto feita de um dos prédios da avenida Floriano Peixoto mostra engarrafamento quilométrico nas proximidades do Porto de Manaus | Foto: Divulgação

Por conta da identificação no caminhão com o adesivo do Governo do Amazonas, a reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Comunicação Social (Secom) para obter um posicionamento. Por meio de um aplicativo de mensagens, a secretária executiva da Secom, Cristiane Mota, informou que o Governo irá apurar se, de fato, o veículo pertence ao Estado e as responsabilidades do acidente.



Confira, abaixo, ao vídeo gravado pela internauta

Vídeo foi gravado no fim da tarde desta terça-feira (9), na avenida Floriano Peixoto | Autor: Divulgação

