Caminhão tomba e deixa três pessoas presas às ferragens

Manaus - Um acidente de trânsito deixou três vítimas presas dentro de um caminhão, após o veículo tombar na rua Hibisco, antiga Pista da Raquete, Nova Vitória, Zona Leste, na manhã desta quarta-feira (10). O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado. Segundo o órgão, o caminhão colidiu contra um muro antes de virar na rua e interditou o tráfego de veículos no local.

O sargento Denis Ferreira indicou que as vítimas estão conscientes. Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local para o atendimento médico. Testemunhas disseram o caminhão tombou quando estava dobrando da rua W para a avenida.

Uma retroescavadeira foi usada para o resgate dos três homens. O veículo, de cor azul e da marca Mercedes, estava transportando materiais recicláveis quando o acidente ocorreu. Um outro veículo foi atingido no momento em que o caminhão colidiu contra o muro.

Vítimas foram atendidas pelo Samu | Foto: Divulgação/Bombeiros

Agentes do Instituto Municipal de Fiscalização e Engenharia do Trânsito (Manaustrans) e da Polícia Militar (PM) estiveram auxiliando os bombeiros. Um agente do Manaustrans disse que é comum o tombamento de veículos pesados na localidade. "Quando os carros vão fazer a curva onde o caminhão tombou, não conseguem diminuir a tempo a velocidade e, pelo excesso, acabam contribuindo para acidentes", disse.

O motorista, de 26 anos, foi o último a ser resgatado do acidente. Todos os três homens foram levados para uma unidade hospitalar da cidade.

Pessoas acostumadas em andar pela via apontaram que é comum veículos pesados trafegarem em alta velocidade pelo local. "É uma ladeira famosa justamente por vários caminhões descerem rápido. Dá a impressão de que estão desgovernados", disse um morador.

Os bombeiros não apontaram a causa preliminar do acidente, se humana ou técnica. O Instituto de Criminalística (IC) deve fazer a apuração da causa do acidente.

*Colaborou Josemar Antunes

