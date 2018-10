Com obras no Lago Azul, prefeitura alcança 1,8 mil famílias

Manaus - A Prefeitura de Manaus está em finalização das obras de infraestrutura em 30 ruas da comunidade Lago Azul, no km 2 da AM-010 (Manaus – Itacoatiara). Com mais de 90% das obras de melhorias viárias concluídas, o serviço dentro do programa Plano de Obras de Verão, inclui asfaltamento e implantação de novas redes de drenagem.

Nos próximos 30 dias, todas as vias, antes em solo natural, estarão com infraestrutura completa, levando qualidade de vida para 1,8 mil famílias da comunidade. Após a conclusão das obras, as vias do bairro receberão identificação de forma oficial.

Acompanhando os trabalhos, o diretor de Manutenção e Infraestrutura Urbana da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Alessandro Rodrigues, informou que a obra vai proporcionar melhorias a centenas de famílias residentes na área.

”É um trabalho gradativo. Já atendemos mais de 30 ruas na primeira etapa e, hoje, iniciamos o serviço em mais sete novos trechos que serão transformados em vias urbanizadas. Antes essa região era coberta por matagal e lama, agora temos infraestrutura de qualidade“, destacou.

