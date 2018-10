Exposição ensina crianças e adultos a se prevenirem em áreas de risco

Manaus - A "Exposição Defesa Civil", que tem como objetivo divulgar os conceitos de prevenção de riscos e desastres naturais, é aberta ao público e ocorre até esta quarta (10). O evento é no Espaço da Cidadania Ambiental (Ecam), do Manauara Shopping, Zona Centro-Sul.

Entre os primeiros visitantes da exposição estavam os alunos do 5º ano da Escola Municipal Profª. Eliana Socorro Pacheco Braga. A unidade de ensino também é contemplada com o projeto Defesa Civil na Escola, que leva, durante um mês, noções de primeiros-socorros, educação ambiental, funcionamento da Defesa Civil e visita a áreas de risco.

“A Defesa Civil trabalha na parte preventiva e nesse quesito temos dois trabalhos, o Nupdecs (Núcleo de Proteção e Defesa Civil nas Comunidades), que envolve as pessoas que moram em áreas de risco e a outra é a Defesa Civil na Escola, em que a gente faz uma capacitação com as crianças de 4º e 5º ano. ”, informou o secretário da Defesa Civil, Cláudio Belém.

Ainda segundo ele, o trabalho realizado nas escolas é feito a partir de um mapeamento de áreas de risco e, após a localização, são realizadas atividades direcionadas, não apenas na escola, como na comunidade do entorno. Além disso, parte do trabalho é com a capacitação na parte de primeiros-socorros, acidentes domésticos, manuseio do lixo e a parte ambiental

Para a professora, Virgínia Costa, toda a escola adotou uma postura diferente graças ao trabalho de conscientização realizado pelo órgão. ”As crianças mudaram bastante. No pátio, na hora do lanche, elas já têm o cuidado de colocar o lixo no lugar certinho. Melhorou muito a limpeza na sala de aula também”, observou.

Confira a programação

9 e 10/10 – Exposição Defesa Civil – das 10h às 22h (Manauara Shopping)

10/10 – Atividade Zona Rural – das 7h às 17h (Comunidade Santa Maria/Rio Negro)10/10 – Atividade Defesa Civil na Escola – das 8h às 12h (Escola Municipal Maria Madalena, Vila da Prata)

11/10 – Solenidade de encerramento da Semana – às 9h (auditório da Casa Militar, avenida Padre Agostinho Caballero, 770, Compensa)

12/10 – Atividade de Comemoração Dia das Crianças – das 8h às 11h (área externa da Casa Militar, avenida Padre Agostinho Caballero, 770, Compensa)

