Igrejas de Manaus celebram Nossa Senhora Aparecida com programação

Manaus - No dia 12 de outubro comemora-se o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Em Manaus, os festejos são realizados no Santuário de Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida, localizado na rua Alexandre Amorim, bairro Aparecida, zona Sul de Manaus, e na Comunidade São Dimas, Paróquia São Jorge, na rua Paraíso, zona Oeste da capital amazonense.

Santuário

Este ano, a festa da padroeira do Brasil, no santuário, traz como tema “Em Jesus, com Maria, restauramos a vida!”, celebrando os 40 anos da restauração da imagem de Nossa Senhora Aparecida, quebrada em mais de duzentos pedaços após um atentado em 16 de maio de 1978, na Basílica Velha, na cidade de Aparecida, interior de São Paulo. A programação do novenário vai até o dia 13 de outubro, sendo às 19h durante a semana e às 18h no fim de semana.

No dia 12 (sexta-feira), dia de Aparecida, as comemorações começam às 5h30 da manhã, com uma carreata com a imagem. Em seguida terá o tradicional café comunitário partilhado e missas solenes e das crianças em dois horários, sendo uma às 8h e outra às 12h.

Na missa do meio-dia haverá a participação de 70 membros da Orquestra Amazonas Filarmônica e do Coral do Amazonas. A ideia é proporcionar uma atividade especial para os devotos de Nossa Senhora nesse horário. Pela tarde a programação inclui Ofício de Nossa Senhora às 14 horas, acolhida e oração dos devotos, procissão às 17h e missa campal de encerramento dos festejos, presidida pelo reitor do Santuário, padre Ronaldo Mendonça.

No dia 13, após a novena das 18h, haverá um grande arraial com um Super Bingão eletrônico, vendido ao preço de R$ 10,00.

Despertar com Maria

A comunidade São Dimas, pertencente a Paróquia São Jorge, comemora no dia 12 de outubro os 20 anos do Despertar com Maria. Como o próprio nome diz, durante o despertar, fiéis acompanham o alvorecer do dia em procissão com a imagem de Aparecida pelas ruas do bairro São Jorge, na zona Oeste de Manaus.

Com o tema "Ó mãe Aparecida, ajuda-nos a trilhar o caminho de paz e justiça", a programação inicia com o tríduo que segue até o dia até o dia 11, às 19h30 na igreja São Dimas.

No dia 12 os festejos começam às 4h30, com terço e às 5h inicia a procissão de fé dos fiéis com a imagem de Aparecida pelas ruas do bairro. Após a caminhada haverá missa, seguida do tradicional café partilhado. Lembrando que em comemoração ao Dia das Crianças, haverá um momento de brincadeiras, jogos e a entrega de brinquedos após o café.

*Com informações da assessoria

