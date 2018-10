Juizado da Infância tenta encontrar lar para crianças em abrigos

Manaus - A vara da Infância e Juventude começou esta semana chamadas para "Audiências Concentradas", que são feitas para agilizar o retorno de crianças que estão em abrigos, para seus lares.

O trabalho é feito a cada seis meses, mas ainda há muitas crianças à espera. Eles estão longe de casa, da família, muitos não são irmãos, ou por força da violência, acabaram em um dos nove abrigos da cidade.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), as crianças e os adolescentes deveriam ficar, no máximo dois anos nos abrigos.

Essa triste realidade fez a vara da Infância e Juventude criar a campanha “Encontrar Alguém”.

Além do projeto, a cada seis meses são feitas as chamadas Audiências Concentradas, para tentar com que as crianças sejam adotadas.

Leia mais:

Abrigo em Manaus promove café da manhã para arrecadar recursos

Instituição em Manaus realiza campanha para crianças em situação de risco no Dia das Crianças

Número de pessoas solteiras que adotam cresce no AM